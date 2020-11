Biden und Harris: Mit Vorsicht und Rücksicht

Eine Vize-Präsidentin Kamala Harris, 55, war das Zugeständnis an die Progressiven. Die Senatorin aus Kalifornien soll deren Stimme im Weißen Haus sein. Ihr Image als "Polizistin", die in den Untersuchungsausschüssen zur Russland-Affäre Trumps Vertrauten schwer zusetzte, unterstützt diesen Eindruck. Politisch aber steht Harris so wie Biden eher in der Mitte. Als sie selbst kurzfristig ins Rennen um die Präsidentschaftskandidatur einstieg, blieb sie zum damaligen Favoriten Bernie Sanders und seinen Forderungen klar auf Distanz.

Eine Rückkehr zum Pariser Klimaabkommen mag eine große Geste sein, ob aber Biden und Harris auch in der politischen Praxis so konsequent vorgehen werden, bleibt nach diesem knappen Wahlergebnis abzuwarten.

Schon im Wahlkampf machte Biden bei schwer verkäuflichen politischen Zielen kehrt. Ein Ende des umwelt- und klimaschädlichen Fracking von Erdgas und Erdöl, das er gefordert hatte, war vom Tisch, als das in Bundesstaaten wie Pennsylvania Stimmen zu kosten drohte.