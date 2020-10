First Ladys: Ein Amt, das es offiziell gar nicht gibt

In neun Tagen wird auch die zweitwichtigste Frage beantwortet, die sich die US-Bürger derzeit stellen: Wer wird First Lady? Melania Trump oder Jill Biden? Die Frage hat durchaus Gewicht, geben doch 52 Prozent der US-Bürger an, dass die First Lady eine Rolle bei ihrer Wahlentscheidung spielt.

Jacqueline Kennedy war wohl die Präsidentengattin, die das „Amt“ der First Lady – das es offiziell gar nicht gibt – am nachhaltigsten veränderte. Wie keine andere Frau eines Staatsoberhauptes repräsentierte sie die Nation und erfreute sich eines weltweit hohen Ansehens. Ihr Mann wusste genau, was er an ihr hatte. Bei einem Staatsbesuch in Frankreich sagte John F. Kennedy: „Ich bin der Mann, der Jacqueline Kennedy nach Paris begleitet.“