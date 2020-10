US-Wahlkampf: Die Geschäfte Donald Trumps in China

China ist und bleibt Thema im US-Wahlkampf. Der Handelskrieg einerseits, die Anschuldigungen, China sei schuld an der weltweiten Coronavirus-Pandemie andererseits. Nun versucht Trump mit seinem Wahlkampfteam seinen Gegner Joe Biden als einen Politiker darzustellen, der die Gefahren von Chinas wachsendem Einfluss unterschätzt habe. Er sei deshalb zu „soft“ gegenüber China, so das Narrativ.

Bekanntes Feindbild: Bidens Sohn Hunter, der in China Geschäfte machte, als sein Vater Vizepräsident war. Laut einem Bericht mehrerer repulikanischer Senatoren, soll Hunter Biden ein chinesisches Konto eröffnet haben.

Doch laut einem Bericht der New York Times wollte in dieser Zeit nicht nur Hunter Biden, sondern auch ein gewisser Donald Trump Geschäfte in China machen. Jahrelang hatte er es versucht. Er hatte in China ein Büro, auch während des Wahlkampfs zur Wahl 2016.