China kauft sich die Trump-Familie

In den USA verkauft sich die Mode von Ivanka Trump nicht so hervorragend, aber das macht nichts. Seit Donald Trump am 20. Jänner 2017 vereidigt wurde, bekam Ivanka bereits 34 Markenrechte für den riesigen chinesischen Markt.

Während der Papa gerade einen Handelskrieg anzettelt, wurden Ivanka mitten in der heißen Phase des Handelsstreits sieben neue Markenrechte zugesprochen. Dafür erklärte der Vater nur wenige Tage vor der Genehmigung für die Firma der Tochter, er sei bereit, chinesischen Wirtschaftsinteressen entgegenzukommen.

Der große chinesische Handyhersteller ZTE aus Shenzhen darf wieder Einzelteile in den USA einkaufen.

ZTE hatte gegen Iran- und Nordkorea-Sanktionen verstoßen und wäre mit Sicherheit pleite gegangen, weil die Trump-Regierung den US-Zulieferern Qualcomm (Halbleiter-Chips) und Intel verboten hatte, in den kommenden sieben Jahren Bauteile oder Software an ZTE zu verkaufen. Mitte Mai erklärte Donald Trump, er arbeite mit Chinas Präsident Xi Jinping an einer Lösung.