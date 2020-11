Tiffany Trump: Was die Tochter von Donald Trump mit Joe Bidens Familie verbindet

Trumps Team hat angesichts der Entwicklung in mehreren Staaten Klage gegen die Auszählung eingereicht. Der Präsident hatte sich bereits in der Wahlnacht zum Sieger erklärt und juristische Schritte angekündigt, was auch international als Angriff auf den demokratischen Wahlprozess gewertet wurde. Das Nationale Komitee der Republikaner will Insidern zufolge mindestens 60 Millionen Dollar (50,61 Mio. Euro) aufbringen, um die Klagen zu finanzieren.

Gemeinsame Party in den East Hamptons

Der Freundschaft von Naomi und Tiffany Trump scheint eine unterschiedliche politische Gesinnung nicht im Weg zu stehen. So feierten die beiden 2018 gemeinsam im Party-Hotspot "The Surf Lodge" in Montauk, in den East Hamptons, wie Fotos auf Instagram zeigen.

In der Instagram-Story ihrer gemeinsamen Freundin Allegra Blinken war sogar zu sehen, wie Naomi Tiffany einen Kuss auf die Wange drückt.