Auf Scheidung bestens vorbreitet: Melanias Plan B für ihr Leben nach Donald Trump

Ein Insider behauptet im Podcast Naughty But Nice zudem, dass Melania über Trumps Wahl-Niederlage alles andere als enttäuscht sei, da sie es kaum erwarten könne, zurück nach New York zu ziehen. Angeblich soll die First Lady nach ihrem alten Leben im Big Apple zurücksehnen.

Melania soll zurück nach New York wollen

"In den vergangenen vier Jahren hat Melania ihr Leben in New York vermisst", behauptet der vermeintliche Insider aus dem Umkreis des ehemaligen Models. "Sie liebt die Stadt und das Leben, das sie früher hatte, und sie kann es kaum erwarten, in den Trump Tower zurückzuziehen", plaudert die anonyme Quelle weiter aus. Für ihren Mann habe sie ihr ganzes Leben stillstehen lassen und ist für ihn auch nach Washington gezogen. "Sie wollte das alles nie", ist sich der Insider sicher.