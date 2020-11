Ivana Trump über ihren Ex-Mann: "Er ist kein guter Verlierer"

Ihrer Ansicht nach habe ihr Ex-Mann aber „keine andere Wahl“, als die Niederlage einzugestehen, so Ivana Trump weiter. „Wenn er verliert, verliert er. Er hat viel Geld und Orte, wo er hingehen und wohnen und sein Leben genießen kann.“ Sie vermute, dass er nach Florida gehen werde. „Er wird nach Palm Beach gehen, Golf spielen und ein normales Leben leben. Das ist die beste Möglichkeit für ihn.“

"Mir ist es wirklich egal"

Grundsätzlich sei sie von der ganzen Angelegenheit genervt, sagte Ivana Trump. „Ich will einfach nur, dass die ganze Sache vorbei ist - egal wie es ausgeht. Mir ist es wirklich egal.“ Den drei gemeinsamen Kindern Eric, Donald Jr. und Ivanka gehe es „gut“ - aber auch für diese hoffe sie, dass es bald vorbei sei mit der Zeit im Weißen Haus. „Ich möchte einfach, dass sie in der Lage sind, normale Leben zu leben - normale Leben. Nicht diese Washington-Leben mit allem Drumherum, einfach in New York. Oder wo auch immer.