Warum Ivana Trump in Wien Schnitzel paniert

Mit dem Hammer klopfen, in Mehl, Eier und Brösel tunken, frittieren und fertig ist das Wiener Schnitzel. Wenn man am Montagnachmittag einen Blick in die Küche des Restaurants „Meissl&Schaden“ des Hotels Grand Ferdinand in Wien warf, konnte man dort einen besonderen Gast beim Panieren beobachten. Die Ex-Frau von US-Präsident Donald Trump, Ivana, ist gerade in Wien, weil sie für den „Meissl&Schaden“-Ableger in New York Werbung machen soll.