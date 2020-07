Jada Pinkett Smith gesteht Affäre - und plaudert Intime Details aus

Es stimmt also doch, was Rapper August Alsina (27) über Jada Pinkett Smith erzählt: Die beiden hatten eine Affäre. Nun gab auch die Ehefrau von Will Smith ihr Verhältnis mit dem 21 Jahre jüngeren Musiker zu. In ihrer eigenen Facebook-Show “Red Table Talk” sprachen Jada Pinkett Smith und ihr Mann völlig ungeniert über den Seitensprung.

Offene Worte über Affäre und Eheprobleme

Nachdem der Sänger erst kürzlich in einem Interview über seine langjährige Beziehung mit Jada Pinkett Smith gesprochen hat, plauderte jetzt auch Pinkett Smith aus dem Nähkästchen. Gemeinsam mit Will Smith gab sie Einblicke in die Entwicklung der außerehelichen Beziehung.

Sie hatte zuvor eine Affäre noch dementiert. Nun gab die 48-Jährige vor einem Millionenpublikum zu: "Es ist eine sehr private Angelegenheit, die plötzlich an die Öffentlichkeit geraten ist."

"Vor viereinhalb Jahren hat sich eine Freundschaft zu August entwickelt. Es hat damit angefangen, dass er Hilfe brauchte und ich ihn mental unterstützen wollte", erzählte die Schauspielerin, die mit Will Smith zwei Kinder hat.