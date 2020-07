Will Smith soll Rapper zu Affäre mit Jada Pinkett Smith ermutigt haben

Möchte hier jemand um jeden Preis ins Rampenlicht? Der US-amerikanische Rapper August Alsina macht dieser Tage mit einer pikanten Story von sich reden. Der 27-Jährige behauptet, eine Affäre mit Will Smiths Ehefrau Jada Pinkett Smith (48) gehabt zu haben. Dessen nicht genug: Will Smith soll von dem Verhältnis nicht nur gewusst, sondern Alsina auch noch zu der Romanze ermutigt haben.

Wusste Will Smith von angeblicher Affäre?

Bereits im Jänner diesen Jahres wurden Gerüchte um eine mutmaßliche Affäre der Schauspielerin mit dem Sänger laut. Verbreitet wurde die Geschichte zunächst von Fans im Internet. Nun heizt Alsina selbst die Gerüchten ordentlich an.

In einem Interview in "The Breakfast Club" behauptet der Musiker nicht nur, dass er eine Affäre mit der Ehefrau von Schauspielerin hatte, sondern auch, dass Will Smith ihm seinen Segen dazu gegeben haben soll.

"Ich bin tatsächlich mit Will zusammen gesessen und hatte ein Gespräch über die Transformation seiner Ehe zu einer lebenlangen Partnerschaft...und er gab mir seinen Segen", brüstete sich der Sänger.