Herzogin Meghan: Darum trug sie im Beisein der Royals nie bunte Kleidung

Um dieses angebliche königliche Protokoll zu respektieren, sagt Meghan, habe sie angefangen, sich fast ausschließlich in Kamel-, Beige- und Weißtönen zu kleiden, um optisch nicht herauszustechen. "Ich wollte dazu passen und die Familie nicht blamieren", sagt die US-Amerikanerin in der Netflix-Doku, in der sie und Harry über ihr Privatleben sprechen und ihre Beweggründe für den Rücktritt aus dem Königshaus erklären.