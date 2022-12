Meghan in neuem Trailer: "Ich wurde an die Wölfe verfüttert"

Nach den dramatischen Trailern erwartete man von der Netflix-Serie "Harry & Meghan" eine bittere und eiskalte Abrechnung mit dem britischen Königshaus. Die gab's zwar auch, die großen Enthüllungen blieben aber aus.

Haben sie sich diese etwa für Teil 2 aufgehoben, der ab 15. Dezember zu sehen ist? Denn der Trailer kommt schon wieder ganz schön nervenaufreibend daher.

"Ich habe mich gefragt, was passiert wäre, wenn wir nicht gegangen wären", sagt Harry etwa in die Kamera. Und Meghan klagt an: "Wir hatten keine Securitys mehr. Jeder auf der Welt wusste, wo wir waren".