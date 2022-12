Deshalb verbot Prinz Harry Meghan Paparazzi anzulächeln

Netflix hat die ersten drei Folgen der sechsteiligen Dokureihe "Harry & Meghan" veröffentlicht. Darin erinnern sich die Sussexes unter anderem an die Anfänge ihrer Beziehung, wie schwer es war, diese geheim zu halten und mit welchen Herausforderungen die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle konfrontiert war, nachdem bekannt geworden war, dass sie den britischen Royal Prinz Harry datet.

Meghan musste Umgang mit Paparazzi erst lernen

Das Interesse war damals gewaltig. Die Presse tat alles, um Details zu Meghans Leben zu erfahren. Schon bald wurde Markle nicht nur vor ihrem Zuhause in Kanada, sondern auch am Set der Serie "Suits" von Paparazzi belagert - was Sicherheitsvorkehrungen notwendig machte.

Während Harry es von klein auf gewohnt war, von Fotojägern verfolgt zu werden, musste Meghan den Umgang mit aufdringlichen Paparazzi zudem erst lernen. Sie sei anfangs etwas naiv an die Sache herangegangen. Prinzipiell sei sie einfach freundlich, wenn sie auf Menschen trifft. Und auch bei den Paparazzi machte sie keine Ausnahme.