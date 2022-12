Fürstin Charlène gratuliert Jacques' & Gabriella mit ungesehenen Fotos zum Geburtstag

Jacques und Gabriella: Auftritt mit Elten am 8. Geburtstag

Auf dem offiziellen Instagram-Account des Fürstenpalasts wurde ebenfalls herzlich gratuliert. Hier veröffentlichte man Fotos von dem jüngsten Auftritt, den die Zwillinge zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Vater absolviert haben. Am Samstag, dem 10. Dezember, haben der Fürst und die Fürstin in Begleitung von Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella "an der Verpackung von Jungschildkröten teilgenommen, die das ozeanographische Museum verlassen und sich dem Village des Tortues de Noflaye im Senegal anschließen werden", teilte der Palast mit.