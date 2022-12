Charles' und Williams' Reaktion auf Netflix-Doku macht Zurück für Harry unmöglich

Der Autor von "Revenge: Meghan, Harry, and the War Between the Windsors" merkte an, dass Charles Konfrontationen hasse. Daher sei unklar, was genau passieren wird, sobald die Krönung auf dem Programm steht. Bower hat aber keinen Zweifel daran, dass Harrys Beziehung zu seinem Vater mittlerweile schwer beschädigt ist.



Dem Adels-Experten zufolge hätte sich Prinz Harry mit der Netflix-Doku jetzt gänzlich ins Abseits geschossen. Der Herzog von Sussey sei ein Außenseiter geworden, der sich gleichermaßen vom Rest der britischen Königsfamilie distanziert hat.