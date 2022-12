Tom Cruise: Harsche Reaktion auf Emily Blunts Nervenzusammenbruch am Set

"Er starrte mich nur an und sagte: 'Ich weiß, ich weiß.'" Sie habe zu Cruise gesagt: "Tom, ich bin mir nicht sicher, wie ich diesen Dreh überstehen soll." Daraufhin habe sie angefangen zu weinen. "Ich sagte: 'Ich bin ein bisschen panisch wegen des ganzen Drehs'", sagte Blunt über ihren Moment der Schwäche.

Cruise habe dann auf seine Art versucht, die Situation zu entschärfen. "Er starrte mich nur lange an, wusste nicht, was er tun sollte, und er sagte: 'Komm schon, hör auf, so eine Pussy zu sein, okay?"

Emily Blunt erlitt bei Dreharbeiten Verletzungen

Der harte Spruch schien zu funktionieren. Blunt musste lachen und schaffte es dann auch, die Szene in dem schweren Kostüm zu bewältigen. Letzteres dürfte tatsächlich eine Bürde gewesen sein. Wie Blunt verriet, habe sie sogar einen männlichen Stuntman gebraucht statt einer Stuntfrau, so schwer war das Teil.

Sie selbst erlitt während der Dreharbeiten Verletzungen. Sie habe sich in dem Anzug ihre Rippen und ihr Schlüsselbein verletzt. Selbst acht Jahre später würde sie noch Nachwirkungen verspüren. Zumindest lohnten sich Blunts Strapazen an den Kinokassen. "Edge of Tomorrow" spielte 370 Millionen Dollar ein, was mehr als das Doppelte seiner Produktionskosten war.