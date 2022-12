"Peinlich und nervig": Lila Moss & Leni Klum sprechen über ihre Model-Mütter

Leni Klum und Lila Moss haben einiges gemeinsam: Ihre Mütter Heidi Klum und Kate Moss sind beide inernational bekannte Supermodels, die bereits seit Jahrzehnten erfolgreich im Fashion-Business sind. Zudem machen Leni machen Lila inzwischen ebenfalls Karriere als Models - wobei die beiden jungen Damen von ihren Mamas dabei fleißig unterstützt werden.

Leni Klum und Lila Moss über ihre Mamas Heidi und Kate

Am Mittwochabend absolvierten die 20-jährige Lila und die 18-jährige Leni in New York bei der Launch-Party für Marc Jacobs' neues Parfum "Perfect" einen gemeinsamen Auftritt - und kamen dabei auch auf ihre berühmten Supermodel-Mütter zu sprechen.

Lila, deren Karrierre eifrig von Kate Moss gepusht wird, gestand bei dieser Gelegenheit, dass sie nicht immer gerne damit prahle Moss' Tochter zu sein, weil diese ihr zuweilen durchaus peinlich sein kann.