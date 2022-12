U-Bahn & Taschengeld statt Glamour: Das bescheidene Leben der Suri Cruise

In Los Angeles besuchte Suri die Viewpoint School am Mullholland Highway. Ein Schwerpunkt wird in der noblen Privatschule mit vielen Promi-Kindern auf künstlerische und sportliche Erziehung gelegt. Suri besuchte die Theatergruppe, Französisch war Pflicht, auch Latein stand auf dem Lehrplan. Auch Ballettunterricht nimmt Suri Curise von klein auf.

In New York besuchte Suri Cruise unter anderem die private Elite-Schule "Avenue" in Manhatten, wo die Unterrichtsgebühren 56.000 Dollar pro Jahr betragen. Auch in der renommierten "The World School" ging Suri als sie noch jünger war zur Schule, die 35.000 Dollar im Jahr kostet und um deren freie Plätze sich reiche Eltern in ganz New York reißen.

U-Bahn statt Limousinen: Das bescheidene Leben der Suri Cruise

Von der teuren Ausbildung abgesehen, legt Holmes aber offenbar Wert darauf, ihrer Tochter eine bodenständige Erziehung zukommen zu lassen. Suri mag auf Hebräisch zwar "Prinzessin" bedeuten, der Promi-Spross wächst aber nicht wie eine auf.

Statt sich in Luxusautos chauffieren zu lassen, benutzt das Mutter-Tochter-Gespann nicht selten die U-Bahn. 2018 wurde berichtet, dass Suri ihr Taschengeld aufpeppe, indem sie mit vier Freunden einen Limonadenstand bei der New Yorker Pride-Parade aufbaute, um für zwei Dollar Becher mit selbstgemachten Säften zu verkaufen.