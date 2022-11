Traurige Gemeinsamkeit zwischen Suri Cruise und Shiloh Jolie-Pitt

Ihre beiden Mütter sind dafür bekannt, eher zurückgezogen zu leben und wenig Wert auf das Glamour-Leben in Hollywood zu legen. Während Suri Cruise zusammen mit ihrer Mutter Katie Holmes fernab von Hollywood in New York aufwächst, jettete Shiloh Jolie-Pitt mit ihren Eltern Angelina Jolie und Brad Pitt von klein auf um die Welt. Tatsächlich haben die beiden Promi-Töchter einige Gemeinsamkeiten und lernten einander vor einigen Jahren auch persönlich kennen - eine aufkeimende Freundschaft soll jedoch von Jolie und Holmes vereitelt worden sein.

Suri und Shiloh: Chemie stimmte auf Anhieb

Shiloh Jolie-Pitt und Suri Cruise (beide 16) sollen einander bereits vor Jahren erstmals begegnet sein. 2015 berichtete celebdirtylaundry.com, dass die beiden Promi-Sprösslinge einander bei den Kids' Choice Awards trafen und sich auf Anhieb bestens verstanden haben sollen. Die Mädchen waren damals beide acht Jahre alt.