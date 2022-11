Zu viel enthüllt: Kate Moss erleidet beim Feiern Mode-Malheur

Auch mit 48 Jahren versteht es Supermodel Kate Moss immer noch, zünftig zu feiern. So geschehen am Mittwoch, als die Britin im erstklassigen Londoner Privatclub Lou Lou's die Nacht zum Tag machte. Bis in die frühen Morgenstunden soll Moss laut Daily Mail gefeiert haben. Dabei präsentierte sie sich in einem recht provokanten Outfit: Moss führte ein semitransparentes Kleid mit tiefem Ausschnitt aus. Es war deutlich zu erkennen, dass sie unter dem hauchdünnen Stoff einen schwarzen Slip trug, aber auf einen BH verzichtete.

Nippelblitzer: Kate Moss zeigt einen Hauch zu viel

Und als wäre das Outfit nicht ohnehin schon aufreizend genug gewesen, passierte dem Model dann auch noch ein Fashion-Malheur, als der Stoff des Kleides verrutschte und ihre Brust entblößte.

Der Mode-Ikone schien dabei gar nicht aufzufallen, dass lauernde Fotografen freie Sicht auch einen ihrer Nippel hatten, als sie sich nach einer wilden Partynacht in des Privatclubs zum Auto begab, wie Fotos zeigen.