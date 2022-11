Bist du das, Jennifer Aniston? Fans von Bikini-Foto irritiert

Hollywoodstar Jennifer Aniston hat dem Allure-Magazin ein emotionales Interview gegeben und zeigt sich auf dem Cover fast unverhüllt. Der ehemalige "Friends"-Star posiert darauf im Bikini. Fans zeigen sich von dem Titelbild jedoch etwas irritiert. Viele sind der Meinung, das Gesicht der Schauspielerin wäre einer starken Retusche zum Opfer gefallen.

Jennifer Aniston: Kritik an retuschiertem Cover-Foto

Mit langen, glatten Haaren ist Aniston auf dem neuen Allure-Cover zu sehen. In einem knappen Bikni präsentiert sie ihren durchtrainierten Körper. "Ich fühle mich am besten in dem, was ich heute bin, besser als jemals zuvor in meinen 20ern und 30ern oder sogar Mitte 40. Wir müssen aufhören, uns selbst schlechte Scheiße zu sagen. Du wirst eines Tages 65 sein und denken, ich sah verdammt gut aus mit 53", wird Aniston unter dem von Allure auf Instagram veröffentlichte Coverbild zitiert.