Ungeschminkt: Gisele Bündchen nach Scheidung im Gammel-Look in Costa Rica

Nach der Trennung soll Bündchen in ihrem New Yorker Apartment gewohnt haben. Wem die Wohnung nach der Scheidung gehören soll, ist offiziell nicht bekannt. Bündchen werde aber wohl ihr Anwesen in Costa Rica behalten, wo sie regelmäßig mit den Kindern Urlaub macht, berichtete Page Six. Hier gönnt sich Bündchen nach den Schlagzeilen um das Ehe-Aus aktuell eine Auszeit vom Rampenlicht. Paparazzi kipsten die Berufsschönheit dennoch in ihrem Urlaub, in dem sich Bündchen ganz entspannt gibt.