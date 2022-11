Abgemagert: Ashton Kutcher kaum wiederzuerkennen

Die Strapazen waren ├╝brigens f├╝r einen guten Zweck. Ashton Kutcher, der selbst zwei Kinder hat, sammelte mit seiner Teilnahme am New York City Marathon Spenden f├╝r seine Wohlt├Ątigkeitsorganisation Thorn, welche gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern k├Ąmpft und Kinder vor Missbrauch im Internet sch├╝tzen soll. Mehr als eine Million Dollar an Spenden soll Kutcher laut New York Times erzielt haben.