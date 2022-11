Vanessa Mai rechnet mit Schlagerbranche ab: "Durfte im TV nur Röcke tragen"

Dass in der Schlagerwelt nicht immer alles eitel Sonnenschein ist, hat Vanessa Mai bereits mehrfach angedeutet. Gegenüber der Zeitschrift Bunte verriet die Sängerin jetzt, dass sie aufgrund des Drucks, der auf ihr als Schlagerstar lastete, sogar eine depressive Episode erlitten hat.

Vansssa Mai geht mit Schlagerbranche hart ins Gericht

In ihrem jüngsten Interview erzählt die 30-Jährige darüber, wie hart ihr Aufstieg in der Schlagerwelt tatsächlich war und geht mit dem Musikbusiness hart ins Gericht.

"Es ist so viel passiert in den vergangenen Jahren", so Mai. "Deshalb wollte ich meinen Fans jetzt erzählen, wie es für mich war."