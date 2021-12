"Es hat mich belastet": Schlagerstar Vanessa Mai über Helene Fischer

Freizügige Outfits, Duette mit Rappern und sie traut sich, öffentlich ihre Meinung zu äußern: Vanessa Mai ist nicht das, was sich viele unter einem typischen Schlagerstar vorstellen. Über Vorurteile rund um sich und die Schlagerwelt im Allgemeinen sprach die Sängerin in einem Interview mit dem YouTube-Kanal "Brust raus".

Vanessa Mai wollte als Kind nicht Schlagersängerin werden

An ihre Anfänge in der Schlagerbranche erinnerte sich die 29-Jährige: "Ich bin da ziemlich frei so reingerutscht. Für mich war es nie schlimm, Schlager zu machen. Ich habe aber auch nie als Kind gesagt 'Ich will Schlagersängerin werden'."

Im Laufe ihrer Karriere sei ihr bewusst geworden, dass die Schlagerszene nicht nur glänzt, weshalb sie beschloss ihren eigenen Weg zu gehen und sich nicht an ihren Kollegen zu orientieren. "Ich wurde dann erst damit konfrontiert, dass es wohl in der Gesellschaft ein paar Sachen gibt, die man so einer Schlagersängerin auferlegen will. Ich hab dann irgendwann gesagt 'Hey ich mach halt mein Ding, so wie ich das will und wie ich mir das vorstelle' und das ist natürlich ziemlich angeeckt damals."