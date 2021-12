Helene Fischer: Fans bemerken seltsames Detail auf Adventfoto

Weihnachtszeit: Helene Fischer hört ihre eigenen Songs

In ihrem Beitrag teilte die 37-Jährige mit, sie würde ihre Weihnachtsstimmung aktuell mit zwei ihrer eigenen Alben ankurbeln. Stolz schrieb Fischer am ersten Adventsonntag: "Gestern haben wir mein Album 'Rausch' mal ganz in Ruhe genossen und heute läuft schon den ganzen Tag 'Weihnachten' in Dauerschleife! Ich bin so unfassbar stolz auf diese zwei Werke, habe ich jetzt erst wieder gemerkt, mit wieviel Magie und Liebe speziell diese zwei Alben entstanden sind."