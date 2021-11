"Klein gegen Groß": Helene Fischer macht sich mit TV-Auftritt (fast) keine Freunde

So manch Internet-Nutzer kann man es als Promi wohl nie recht machen - wie Schlagerstar Helene Fischer nun am eigenen Leib zu spüren bekommt. Die Musik-Ikone erwartet derzeit ihr erstes Kind. Die Schwangerschaft wollte Fischer eigentlich noch für sich behalten. Anfang Oktober gab sie eher wider Willen bekannt, dass sie und ihr Freund Thomas Seitel Eltern werden, nachdem die Boulevardpresse unter Berufung auf das Umfeld der Sängerin bereits unerlaubt Baby-Gerüchte verbreitet hatte.

Helene Fischer im TV überpräsent?

Inzwischen sieht Fischer wohl keinen Grund mehr, ihren wachsenden Babybauch zu verbergen. Ganz im Gegenteil. Nach ihrer Teilnahme bei "Wetten, dass..?" und in der Sendung "Ein Abend im Rausch", absolvierte die schwangere Schlagersängerin am Samstag bei "Klein gegen Groß" einen weiteren TV-Auftritt in diesem Monat. Doch anstatt sich darüber zu freuen, dass sie ihr Idol endlich wieder häufiger zu Gesicht bekommen, warfen zahlreiche Zuseher der Musikerin vor, sie würde sich zu sehr in Szene setzen.

Nach einer längeren Kreativpause hatte sich Helene Fischer im Oktober mit ihrem neuen Album "Rausch" zurückgemeldet. Und für dieses wird nun - schwanger oder nicht - natürlich auch die Werbetrommel gerührt.