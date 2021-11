Helene Fischer: "Kein Bock auf diese Entertainment-Kacke"

Bei ihrem Auftritt vor einer Theaterkulisse Freitagabend in Sat.1 verriet die Schlagersängerin berufliche, aber auch private Einblicke in ihr Leben. Deutsche Medien berichteten sogar via Live-Ticker von dem "Abend im Rausch." Produziert wurde das knapp 90-minütige Konzert-Interview von TV-Legende Stefan Raab.

Aufgezeichnet wurde das Konzert im Kölner "Gloria"-Theater. Fischer gab ihre Songs nur mit einer klassischen Band-Besetzung und Backgroundsängern zum besten. Zwischen den Liedern wurde sie von Moderator Steven Gätjen zu ihrem Werdegang, ihrer Karriere, aber auch zu Privatem befragt. Fischer kann offenbar damit leben, dass sie zwar zu den größten Schlagerstars Europas gehört, aber dennoch nicht die Herzen aller erreicht. So sagte sie über die Kritik an ihrem Auftritt beim DFB-Pokalfinale 2017: "Die Fußballfans haben einfach keinen Bock auf diese Entertainment-Kacke gehabt. Das war aber nicht weiter schlimm für mich. Ich war jetzt nicht total am Boden, nachdem es Kritik an meinem Auftritt gab. Es hat bei mir aber nicht viel ausgemacht. Ich komme damit klar. Das zieht mich nicht so schnell runter."