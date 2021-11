Helene Fischer: Trauriges Geständnis über Trennung von Florian Silbereisen

Helene Fischer wird Mama. Sie und ihr Freund Thomas Seitel erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die Sängerin hatte die Baby-News Anfang Oktober verkündet - wenn auch unfreiwillig. Gerüchte kursierten bereits seit einigen Tagen, bevor Fischer auf Instagram bestätigte, dass sie in der Tat schwanger ist. Zuvor waren aus ihrem Umfeld Gerüchte um eine Schwangerschaft laut geworden. Darüber, dass jemand diese private Information der Presse zuspielt hat, zeigte sich die Musikerin verletzt. Es habe Menschen "in meinem näheren Umfeld" gegeben, "die anvertraute und persönliche Informationen mit den Medien geteilt haben, was mich in diesem Fall eigentlich am meisten enttäuscht."

Fischer über Trennung von Silbereisen: "Man hat uns verraten"

In einem Interview mit der Zeit kam Helene Fischer, der ihre Privatsphäre sehr wichtig ist, nun erneut auf das Thema zu sprechen. Bis jetzt habe sie nicht herausgefunden, wer die Babynews gegenüber der Presse ausgeplaudert hat. "Ich kann mir bis heute nicht vorstellen, wer das sein könnte. Da muss es irgendjemanden geben in unserem Umfeld, der plaudert", mutmaßte Fischer.