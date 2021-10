Helene Fischer: Emotionale Liebeserklärung an Thomas Seitel

Ihr neues Album "Rausch" ist am Freitag erschienen, dazu zeigten ORF und ZDF am Samstagabend einen Konzertfilm mit dem Titel "Im Rausch der Sinne": Helene Fischer ist aktuell so präsent wie schon lange nicht mehr. Nach Medienberichten über eine Schwangerschaft wandte sie sich zuletzt bei Instagram an ihre Fans. Es gehe ihr fantastisch und sie freue sich auf die Zeit, die vor ihr stehe, schrieb sie dort. Wörtlich sprach sie aber nicht von einer Schwangerschaft. Seit 2018 ist sie mit dem Akrobaten Thomas Seitel (36) liiert.