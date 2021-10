Neues Album von Helene Fischer: Starksein ist was für Schwache

Fischer, erfolgreichste Sängerin Deutschlands, kann hier im Prinzip auch nicht weiterhelfen. Das sieht man an ihrem Lächeln. Aber sie bietet zumindest einen verlässlichen Dopaminkick, der wenigstens die nächsten zweieinhalb Songminuten erträglich macht: Mit ihrer höchst erfolgreichen Optimismusbehauptung, die sie auch auf dem neuen, heute erscheinenden Album „Rausch“ unbeirrbar über all dieses Leid drübersingt.

Diesen Optimismus darf man zwar nicht zu streng anschauen, damit er nicht zerbröselt. Aber bei entsprechender Willigkeit zum Mitmachen kann er kurz schwere Gedanken, kleine Sorgen oder auch die Rückkehr der 90er-Jahre-Mode vergessen machen. Und all das Bedrückende durch die engen Kurven der Phrase – „Keine Wörter können beschreiben, was ich mit dir fühle“ – führen und in eine Art emotionalen Wattebausch auflösen.