Wenige Tage nach Helene Fischer: Auch bei Florian Silbereisen gibt es Grund zur Freude

Und auch in Zukunft will Silbereisen, der aus dem bayerischen Tiefenbach stammt, immer wieder neue Projekte angehen. "Lassen Sie sich überraschen. Ich mag es auf jeden Fall, immer wieder Neues zu wagen, auch in unseren Shows." Und so dürfe es gerne weitergehen.

Die Schlagershows mit Silbereisen sind für die ARD ein Quotengarant. Regelmäßig erreichte Silbereisen, der als Kind mit dem Akkordeonspielen anfing, vor der Pandemie mehr als sechs Millionen Zuschauer mit den "Feste"-Sendungen.