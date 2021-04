Warum Florian Silbereisen noch immer sein Helene-Fischer-Tattoo hat

Am Ostersonntag (20.15 Uhr auf ORF 2) schippert Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger auf dem "Traumschiff" durch den Indischen Ozean. Er sei dankbar, "überhaupt ein bisschen" arbeiten zu können, sagte der 39-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Dafür nimmt man gerne erschwerte Bedingungen und Regeln in Kauf. Gewöhnen möchte ich mich aber nicht daran, weil ich hoffe und fest daran glaube, dass wir in ein paar Monaten wieder bessere Zeiten erleben werden." Über sein Privatleben schweigt Silbereisen lieber.

Silbereisen über Fischer: "Sie ist immer da"

Seit seinem Beziehungsaus mit Schlagerstar Helene Fischer soll er single sein. Das große Tattoo, das er sich ihr zu Ehren einst stehen ließ, gibt es aber noch.

"Ja, klar. Das ist immer da", verriet Silbereisen im Rahmen einen "Traumschiff"-Promointerviews gegenüber RTL. "Es weiß jeder, dass ich mit dieser Frau zehn tolle Jahre hatte. Andere haben einen Michael Jackson oder eine Madonna tätowiert. Ich hab' halt dann die Schlagerqueen da drauf. Das ist doch schön."