Fürstin Charlène wieder operiert: Nun entscheidet sich, ob sie zurück kommt

Fürstin Charlene von Monaco hat sich offiziellen Angaben in Südafrika erfolgreich einer weiteren Operation unterzogen. Der Eingriff sei am Freitag unter Vollnarkose vorgenommen worden und "sehr gut" verlaufen, sagte ein Vertreter des Palasts am Samstag. Die Fürstin müsse 48 Stunden "unter Beobachtung" bleiben, doch werde es danach keine weiteren Operationen infolge ihrer schweren HNO-Infektion mehr geben.

Charlène noch im Oktober zurück in Monaco?

Die 43-jährige ehemalige südafrikanische Schwimmerin hält sich seit Monaten in ihrer alten Heimat auf - nach offiziellen Angaben, um sich von einer Hals-Nasen-Ohren-Infektion zu erholen, die sie sich im Mai zugezogen hatte. Mitte August wurde sie nach einer Operation von ihrem Mann Albert und den gemeinsamen Zwillingen besucht. Zu dem mehrstündigen Eingriff wurden so gut wie keine Details genannt. Zuletzt deutete Charlène an, dass sie Ende Oktober zurück nach Monaco reisen möchte. Auch Albert zeigte sich in Interviews optimistisch. Ob sie nach der neuerlichen Operation tatsächlich schon in drei Wochen reisefähig sein wird, wird sich erst zeigen.