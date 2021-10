Warum man Queen Elizabeth nie schwanger gesehen hat

Tatsächlich wurde auch keine Schwangerschaft der britischen Monarchin jemals offiziell bekannt gegeben. Anstelle von formellen Bekanntgaben, wie heute üblich, hielt sich der Buckingham Palast früher kryptisch bedeckt. So veröffentlichte der Palast laut The New York Times 1948, als die 22-jährige Elizabeth mit Charles schwanger war, lediglich eine Erklärung, in der es hieß: "Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Elizabeth wird nach Ende Juni keine öffentlichen Verpflichtungen eingehen." Fünf Monate später brachte die Queen dann ihren ersten Sohn zur Welt. Damals wurde berichtet, dass die Königin 22 Stunden lang in den Wehen lag, bevor sie einen Notkaiserschnitt im Buckingham Palast benötigte.