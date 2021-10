Herzogin Kate: Mit dieser Eigenschaft konnte sie Queen von sich überzeugen

Was Herzogin Kates Zukunft im britischen Königshaus angeht, soll Queen Elizabeth II. sehr zuversichtlich sein. Laut Expertin Joe Little soll die Ehefrau von Prinz William alle Kriterien erfüllen, die man an Charaktereigenschaften braucht, um eines Tages das Oberhaupt der britischen Königsfamilie zu sein.

Queen rühmt Kate als "Teamplayerin"

Seit ihrer Hochzeit mit William im Jahr 2011 ist die gebürtige Catherine Middleton unermüdlich im Namen der Krone im Einsatz. Mit Prinz George, Charlotte und dem kleinen Louis hat sie ihrem Mann zudem drei wundervolle Kinder geschenkt. Nicht nur die Briten lieben Kate. Auch Williams Oma soll sie längst von sich überzeugt haben.

"Die Königin betrachtet Catherine als ein sehr sicheres Paar Hände", so die Adels-Kennerin und Chefredakteurin des Majesty Magazine gegenüber Us Weekly.