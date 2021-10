Herzogin Kate: Diesen erfolgreichen Feschak ließ sie für Prinz William sitzen

Eine gefühlte Ewigkeit sind Prinz William und Herzogin Kate nun schon ein Paar. Am 29. April dieses Jahres haben die Cambridges ihren zehnten Hochzeitstag gefeiert. 2011 führte der Thronfolger seine damalige Verlobte Catherine Middleton in der Westminster Abbey in London vor den Traualtar. Die Märchenhochzeit des Langzeitpaares, das sich bereits in Studienzeiten kennen und lieben gelernt hatte, war ein bedeutendes Medienereignis und wurde weltweit übertragen.

Für William gab die ihm den Laufpass

Doch bevor sich die bürgerliche Kate in Blaublüter William verliebte, datete auch sie eine Reihe vielversprechender Kandidaten. Ein Mann, der in der Vergangenheit für die dreifache Mutter eine besonderre Rolle spielte, war ihr Ex-Freund Rupert Finch.

Auch den feschen Jusstudenten hatte Catherine wie auch William an der Universität St Andrews in Schottland kennengelernt. Die heutige Herzogin von Sussex, damals Kunststudentin, lernte Finch 2001 kennen, als Finch in seinem letzten Jurajahr studierte. Doch das Paar trennte sich nach knapp einem Jahr Beziehung.