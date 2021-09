Was wohl William dazu sagt? Herzogin Kates Flirt mit "007" Daniel Craig

Royal-Fans und Boulevardmedien haben keinen Zweifel: Herzogin Kate war die wohl glamouröseste Erscheinung bei der "James Bond"-Filmpremiere am Dienstag in der Royal Albert Hall in London, der nicht nur zahlreiche Promis, sondern auch die Cambridges sowie Prinz Charles und Herzogin Camilla beiwohnten. Von Kopf bis Fuß in Gold gekleidet erschien die 39-Jährige als "Golden Duchess" in einer Jenny Packham-Kreation bei der langersehnten Premiere von "No Time To Die" - und stahl dabei selbst "James Bond" Daniel Craig die Show.

Herzogin Kate: Kleiner Flirt mit Daniel Craig

Dass ihm die Herzogin von Cambridge das Rampenlicht stahl, schien Craig aber nicht im Geringsten zu beunruhigen. Ganz im Gegenteil. Er selbst war von Williams Ehefrau offenbar sehr angetan. Kate nutzte die Gelegenheit, um bei der Veranstaltung ein paar Worte mit dem eigentlichen Star des Abends zu wechseln. Während sich Prinz William mit anderen prominenten Gästen unterhielt, wagte Catherine einen Plausch mit 007 höchstpersönlich.