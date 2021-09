Wow-Auftritt: Warum Kates Kleid ein Mode-Jackpot ist

Wer bei einem eleganten Event dem Dresscode entsprechen will, der ist bei Jenny Packham immer gut aufgehoben. Schon unzählige Male setzte Herzogin Kate für richtig feierliche Abendroben auf die britische Edelmarke. Bei der James Bond Premiere des aktuellen Streifens "No Time to Die" in London hat sich Catherine erneut für ein Packham-Kleid entschieden - und sorgte damit für Begeisterung.

Mit goldenen Pailletten bestickt und einem Cape über den Schultern präsentierte sich Kate glamourös wie selten. Sonst steht sie bei Modekennern des Öfteren in der Kritik, sich etwas bieder zu kleiden. Dieser Auftritt gehörte aber definitiv nicht dazu.

"Das ist ein gutes Statement, der Welt auch mal zu zeigen, ich werde Königin", so Modeexperte Guido Maria Kretschmer bei der Live-Übertragung der Filmpremiere.