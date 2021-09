William und Kate: Dreifache Babyfreuden sorgen für Veränderung

Für die britischen Royals wird 2021 zum Baby-Boomjahr: Bereits zum vierten Mal in diesem Jahr hat die königliche Familie Nachwuchs begrüßt. Queen-Enkelin Prinzessin Beatrice brachte eine Tochter zur Welt, wie der Buckingham-Palast am 20. September in London mitteilte. Das Kind, dessen Name noch nicht bekannt ist, ist das zwölfte Urenkelkind von Königin Elizabeth II.