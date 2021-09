Herzogin Camilla: Offene Worte über Krebserkrankung

Seit 2008 ist die Herzogin von Cornwall Präsidentin der Stiftung "Maggie’s Center", die Betroffenen Unterstützung gegen Krebs anbietet. Nun hat Camilla in ihrer Funktion als Vorsitzende der Wohltätigkeitsorganisation in einem Artikel für die Daily Mail über ihre persönlichen Erfahrungen mit der Krankheit geschrieben und darüber, wie schmerzvoll es für sie war, Nahestehende an den Krebs zu verlieren.

Camilla macht sich nach Schicksalsschlag für Krebszentren stark

Die "Maggie's Cancer Care Centres" würden heute mehr denn je gebraucht werden, appelliert die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz Charles. "Ich wünschte, es gäbe ein Zentrum für all diejenigen, die jetzt in der besorgniserregenden Lage sind, auf ihre Krebsbehandlung warten müssen. Schätzungen gehen davon aus, dass fast eine Million Frauen ihre Mammographie wegen der Pandemie verpasst haben", betont Camilla, die selbst schon schmerzvolle Erfahrungen mit Krebs gemacht hat.

"Wir alle haben in irgendeiner Form die Nachricht von einer Krebsdiagnose erhalten. Ob bei uns selbst oder bei jemandem, den wir lieben. Wir alle haben, wenn auch nur für kurze Zeit, die Lebensfreude durch die Angst vor dem Sterben verloren. Wir alle haben das erschreckende Gefühl ertragen, kraftlos im Dunkeln nach einer tröstenden Hand zu suchen, die uns führt", schreibt Camilla.