Familientragödie bei Herzogin Camilla

Während der britische Königspalast nach dem verheerenden Oprah-Interview von Herzogin Meghan und Prinz Harry um Schadensbegrenzung bemüht ist, beschäftigt Herzogin Camilla und ihre Famile gerade ein schwerer Schicksalsschlag.

Tom Parker Bowles: Freundin stirbt mit nur 42 Jahren

Wie die Daily Mail berichtet, ist die Freundin von Camillas Sohn im Alter von nur 42 Jahren verstorben. Tom Parker Bowles (46), der leibliche Sohn von Camilla und der Stiefsohn von Prinz Charles, soll am Boden zerstört sein. Nach der Trennung von seiner Ehefrau Sara Parker Bowles hatte er in der Journalistin Alice Procope eine neue Liebe gefunden. Die beiden waren fast zwei Jahre zusammen. Nun ist Procope nach längerer Krankheit verstorben.

Bereits vergangenen August sei bei der Freundin von Camillas Sohn Krebs festgestellt worden, Die Diagnose sei aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie wohl leider viel zu gestellt worden, wie die Zeitung berichtet. "Das ist das, was so schlimm ist und es wird Unzähligen anderen so wie ihr gehen", erzählt ein Freund von Tom Parker Bowles.