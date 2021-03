Keine Freunde mehr: Wie eng Kate und ihr Schwager Harry einst waren

"Sie hat eine andere Beziehung zu Harry als zu William", erzählte ein Palast-Insider 2016 gegenüber der Daily Mail. " Harry spricht ihre alberne Seite an, weil er ein sorgloser, ungebundener Mann ist und Scherze liebt. Er findet Dinge an Menschen lustig und sagt es."

Harry hingegen legte Wert auf Kates "weibliche Perspektive". Kurz: " Harry und Kate haben eine sehr herzliche, liebevolle Beziehung", berichtete Journalistin Ashley Pearson in der Dokumentation "William and Harry: Brothers in Arms" - davon ist inzwischen aber nicht mehr die Spur.