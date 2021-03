Eiserne Mienen: Cambridges absolvieren ersten Auftritt nach Oprah-Interview

The Show must go on: Nicht nur die Queen und Prinz Charles krempeln die Ärmel hoch, auch Prinz William und Herzogin Kate gehen nach dem brisanten Interview mit Oprah Winfrey von Meghan und Harry wieder zum Tagesgeschäft über. Ein Strahle-Auftitt, wie man es sonst eigentlich von den Cambrigdes gewöhnt ist, wollte dem Ehepaar bei seinem ersten Termin nach dem Oprah-Gespräch aber nicht so recht gelingen.

William und Kate: Erster Auftritt nach Oprah-Interview

Paparazzi-Fotos, welche die Daily Mail von William und Kate im Auto auf dem Weg zu ihrem Besuch einer Schule in Stratford, Ost-London, veröffentlicht hatte, zeigen ein düster dreinblickendes Herzogspaar von Cambridge.

Vor Ort angelangt, schienen die Mienen zunächst ebenfalls noch eisern. William und Kate trugen beide Masken. Zu einem Lächeln konnten sich aber beide nicht durchringen.