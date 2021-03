Prinz Charles' befremdliche Reaktion auf Frage nach Meghan-Interview

Wie die Daily Mail berichtet, habe die Queen nun vor, persönlich ranghohe Mitglieder des Königshauses zu den Rassismus-Anschuldigungen zu befragen.

Gegenüber Meghan und Harry zeigt man sich jedoch wohlwollend. "Die ganze Familie ist traurig darüber, wie schwierig die vergangenen Jahre für Harry und Meghan waren", ließ die Königin verkünden.

Charles kichert - und läuft davon

Dafür, wie man bei öffentlichen Terminen auf mögliche Fragen zu dem unbequemen Interview zu reagieren habe, scheint es ebenfalls eine PR-Strategie zu geben: Kein Kommentar nämlich. Prinz Charles' Reaktion bei seinem ersten Auftritt nach dem Interview fiel dennoch etwas befremdlich aus.

Der Thronfolger besuchte am Dienstag ein Pop-up-Impfzentrum in der "Jesus House for All The Nations"-Kirche in London - und machte gute Miene zum bösen Spiel.