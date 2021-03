Oprah-Interview: Schwester Samantha bezichtigt Herzogin Meghan der Lüge

Trotzdem versucht diese, aus Meghans Bekanntheit Profit zu schlagen. In der Vergangenheit lästerte sie in diversen Interviews wiederholt über Harrys Ehefrau - so hatte sie Meghan unter anderem als "Narzisstin" bezeichnet. Im Jänner veröffentlichte Samantha Markle zudem ein Buch mit dem Titel "The Diary of Princess Pushy's Sister", auf Deutsch etwa: "Tagebuch der Schwester von Prinzessin Aufdringlich", in dem sie beschreibt, wie es war, neben der heutigen Herzogin aufzuwachsen.