Nach Meghan-Interview: Twitter-Nutzer geben Depressionen ein Gesicht

"2017. Ein paar Tage, bevor ich am offenen Fenster im 7. Stock eine Zigarette rauchte und springen wollte", schreibt Twitter-Nutzerin Yvonne unter ein Selfie. "Am nächsten Tag rief ich endlich meinen besten Freund an, erzählte ihm alles und machte einen Termin beim Psychiater, um Medikamente zu bekommen."

Viele erzählen von dem Moment, in dem sie den Mut fassten, sich Freunden anzuvertrauen und Hilfe anzunehmen. Andere zeigen, dass Depressionen in jeder Lebenslage, unabhängig von Status, Geschlecht oder Alter auftreten können - ja oft gerade dann, wenn man eigentlich "besonders glücklich" sein sollte.