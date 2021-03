Körpersprache-Expertin verrät: So authentisch war Meghan wirklich

Mit welchen Vorstellungen und Ideen sie in diese Ehe ging, bleibt ihr Geheimnis. Doch was man hier sah, war eine Frau, die gemeinsam mit ihrem Mann aus dem Traum, der zum Leiden wurde, ausgestiegen ist und es emotional noch nicht verarbeitet hat. Meghans Aussagen wirkten ehrlich, wobei sie oft sehr vorsichtig bedacht war in ihren Formulierungen.

Die Presse schrieb: ’Meghan hat Kate zum Weinen gebracht!’ Als Oprah danach fragte, merkte ich eine Abweichung von Meghans bisherigem Verhalten. Die Atmung veränderte sich und der Blinzelschlag erhöhte sich. Das sind Anzeichen von Stress, ein innerer Prozess ist in Gange. Das sieht man, manchmal wenn jemand in Bedrängnis mit einer Aussage kommt, wenn jemand unsicher ist, was er jetzt sagen soll oder wenn er die Wahrheit kreativ auslegt.