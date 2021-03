Megxit: "Ein Versuch, das Haus Windsor abzufackeln"

Die Verteidiger des Königshauses gingen prompt zum Gegenangriff über – und das mit aller Heftigkeit. Es gebe nicht „einen Hauch von Rassismus im Königshaus“ erklärte etwa Elizabeths langjähriger Sprecher Charles Anson gegenüber der BBC. Andere, wie etwa der prominente Morgenshow-Präsentator Piers Morgan, wurden da weit heftiger: Ein „selbstverliebter, zerstörerischer Unsinn“ sei dieses Interview gewesen meinte der Konservative, die beiden hätten das Königshaus „auf beschämende Weise verraten“.

Nachhaltiger Schaden

Unabhängig vom Grad der Empörung sind sich die routinierten Beobachter des Königshauses in einem Punkt einig. Das Interview wird nachhaltigen Schaden verursachen. Die Monarchie, die in den vergangenen Jahren durch Hochzeiten und reichlich Nachwuchs an Popularität gewonnen hatte, könnte in eine Imagekrise schlittern, ganz so wie damals beim Tod von Prinzessin Diana 1997.

Eisernes Schweigen

Die Königin jedenfalls hält damals wie heute an ihrem Grundsatz fest, der sie durch ihre gesamte inzwischen fast 70-jährige Regentschaft begleitet hat: eiserne Pflichterfüllung und ebenso eisernes Schweigen. So sei der Terminkalender der 94-Jährigen gerade in diesen Tagen besonders dicht mit öffentlichen Auftritten bestückt, wusste die traditionell in royalen Fragen gut informierte Times. Eine offene Stellungnahme zu den Vorwürfen aber sei wie immer nicht zu erwarten.

"Hätten sie nicht schweigen können?"

Ein Grund mehr für Harry, sich an den Tod seiner Mutter zu erinnern. Damals hatte die Queen schweigend – unter dem Furor der britischen Presse – ausgeharrt. Dann erst ließ sie die Flagge über dem Buckingham Palast auf halbmast setzen. Doch Tragik wie damals kann etwa die königliche Biografin Penny Junior gegenüber der BBC nicht erkennen. Trotzdem seien „alle Mitglieder des Königshauses beschädigt“: „Hätten sie nicht einfach darüber schweigen können. Warum muss die Welt von diesen Dingen erfahren.“