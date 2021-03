"Größte Krise seit 1936": Queen beruft nach Oprah-Interview Notsitzung ein

Offiziell hat der Palast bisher nicht auf die Anschuldigungen reagiert. Herzogin Kate und Camilla wurden am Tag nach der Ausstrahlung jedoch mit eisernen Mienen gesichtet. Paparazzi-Fotos, die unter anderem von Page Six veröffentlicht wurden, zeigen Williams Ehefrau im Auto unterwegs in den Kensington Palast. Die Herzogin von Cambridge trägt Maske - blickt jedoch grimmig drein.

Druck, Stellungnahme abzugeben, steigt

Die britische Presse erhebt indes Vorwürfe gegen Prinz Harry, der bereits Aufgrund des Megxits in Ungnade gefallen war. Seine Kommentare über die Institution scheinen unverzeihlich. Er hätte "seine Familie in die Luft gesprengt", schreibt die Daily Mail.

Der Buckingham Palast soll vor "Entsetzen und Bestürzung" gelähmt sein. Angesichts des wachsenden Drucks eine Erklärung abzugeben, beschrieben Palastinsider eine Stimmung von "intensivem persönlichem Schock und Trauer", weil der Prinz den "Atomknopf innerhalb seiner eigenen Familie" gedrückt habe. "Die Leute taumeln nur", berichten Quellen über die Atmosphäre im Buckingham Palace.